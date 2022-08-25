Kotasını dolduran İngiltere Kuzey İrlanda’ya bazı çelik ürünlerin ihracatı için vergi ödemek zorunda kalacak

Perşembe, 25 Ağustos 2022 17:06:29 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Brexit’in ardından AB gümrük kurallarına uymaya devam eden Kuzey İrlanda’ya, 1 Temmuz tarihinde başlayan ve 30 Eylül tarihinde sona erecek olan yeni kota dönemi için kendisine ayrılan ihracat tonajını tükettiğinden, köşebent ve profil ihracatı için %25 vergi ödeyecek.

Haziran ayında AB’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rusya’dan çelik ithalatını da yasakladığı yeni kota düzenlemeleriyle, İngiltere köşebent ve profil için 64.947 mt’luk diğer ülkeler kotasına dahil edildi. Kota düzenlemelerinden önce İngiltere 25.909 mt’luk ülkeye özgü vergiye tabi kotaya sahipti.

Öte yandan, İngiltere’nin aksine AB İngiltere’ye gerçekleştireceği köşebent ve profil ihracatı için 82.798 mt’luk ülkeye özgü vergiye tabi kotaya sahip. Ticaret birliği UK Steel’in Genel Müdürü Gareth Stace, “AB’li çelik üreticileri söz konusu ürünleri vergi ödemek zorunda kalmadan İngiltere’ye ihraç etmeye devam edebilirken, İngiltere vergisiz bir şekilde AB’ye ihracat gerçekleştiremiyor,” şeklinde yorum yaptı.

AB’nin kota düzenlemelerinden önce Ukrayna, Türkiye ve Güney Kore’nin de söz konusu ürünlere ayrılan sırasıyla 29.823 mt, 21.562 mt ve 5.023 mt’luk ülkeye özgü vergiye tabi kotaları vardı. Köşebent ve profiller için diğer ülkelere ayrılan kota tonajı ise 11.826 mt seviyesinde yer alıyordu.