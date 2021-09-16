Kolombiya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında artış gösterdi

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi (CPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %27,3 ve yıllık %14,4 artışla 124.123 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, ülkenin uzun mamul üretimi, Haziran kaydedilen 133.372 mt’a kıyasla %10,3 ve yıllık %25 artışla 147.198 mt seviyesinde kaydedildi.
Kolombiya’nın ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık %25,5 artışla 754.050 mt olurken, söz konusu dönemde, uzun mamul üretimi yıllık %50,8 artarak 883.253 mt seviyesinde yer aldı.