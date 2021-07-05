Kolombiya’nın ham çelik üretimi Mayıs ayında yılın en düşük seviyesinde yer aldı

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 10:06:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi (CPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi Mayıs ayında, bu yılın en düşük seviyesinde yer aldı.

CPA’ya göre, yerel ham çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 118.333 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 65.156 mt’a kıyasla aylık %36 düşüşle ve yıllık %16,1 artışla 75.621 mt oldu.

Söz konusu ayda, ülkenin uzun mamul üretimi, bir önceki ay kaydedilen 135.165 mt’a kıyasla aylık %23,5 düşüşle ve yıllık %98,7 artışla 103.371 mt seviyesinde kaydedildi.

Kolombiya’nın ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise yıllık %65,3 artışla 602.683 mt seviyesinde yer alarak Covid-19’un yarattığı olumsuz etkilerden toparlanıldığını gösterdi.