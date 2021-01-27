Kolombiya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında yükseldi

Çarşamba, 27 Ocak 2021 10:39:43 (GMT+3) | Sao Paulo

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi’nin (CPA) yaptığı açıklamaya göre, Kolombiya’nın ham çelik üretimi 2020’nin son iki ayında yıllık bazda artış gösterdi.

Kasım ayında Kolombiya’nın ham çelik üretimi yıllık %41,5 artışla 121.409 mt oldu. Aralık ayında da ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayında kaydedilen 96.931 mt’a göre 115.000 mt seviyesine yükseldi.

Kasım ayında, Kolombiya’nın uzun mamul üretimi yıllık %19,7 artışla 119.825 mt olurken, Aralık ayında %38,6 artarak 122.513 mt’a çıktı.

2020’nin tamamında, Kolombiya’nın ham çelik üretimi Covid-19’un etkilerine bağlı olarak yıllık %13,8 düşüşle 1,14 milyon mt oldu. Ülkenin uzun mamul üretimi ise yıllık %13,2 düşüşle 1,15 milyon mt seviyesine geriledi.