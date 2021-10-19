Kolombiya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında %4,3 arttı

Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi (CPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %5 düşüşle ve yıllık %4,3 artışla 117.908 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda, uzun mamul üretimi aylık %1,6 düşüşle ve yıllık %24,5 artışla 144.843 mt seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, Kolombiya’nın ham çelik üretimi, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, yıllık %22,1 artarak 871.958 mt olurken, uzun mamul üretimi yıllık %46,4 artışla 1,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.