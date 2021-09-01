Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Temmuz döneminde %26 düştü

Çarşamba, 01 Eylül 2021 10:50:03 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Kolombiya yıllık %24,6 düşüşle 51.108 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %3,5 artışla 230,87 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Temmuz ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %2,4 düşüşle 9.494 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %50,2 artışla 43,35 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Temmuz döneminde yıllık %26 düşüşle 74.660 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 288,27 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %2,6 artış kaydetti. Temmuz ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %5,8 düşüşle 15.291 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %53,3 artışla 54,92 milyon $’a yükseldi.