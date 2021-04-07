Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Şubat döneminde %23,4 düştü

Çarşamba, 07 Nisan 2021 12:33:37 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Şubat döneminde Kolombiya yıllık %37,8 artışla 14.715 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %52,9 artışla 62,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Şubat ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 551 mt’a kıyasla 6.491 mt olurken, bu ihracatın değeri 28,64 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Şubat döneminde yıllık %23,4 düşüşle 19.210 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 72,42 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %8,9 artış kaydetti. Şubat ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %98,8 artışla 8.734 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri 33,48 milyon $’a yükseldi.