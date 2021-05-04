Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Mart döneminde %33,1 düştü

Salı, 04 Mayıs 2021 10:32:56 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Mart döneminde Kolombiya yıllık %15,6 düşüşle 20.404 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %1,9 artışla 91,80 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Mart ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %57,9 düşüşle 5.688 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %40 düşüşle 29,68 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Mart döneminde yıllık %33,1 düşüşle 30.105 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 112,68 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %14,2 düşüş kaydetti. Mart ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %45,3 düşüşle 10.895 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %37,9 düşüşle 40,26 milyon $’a geriledi.