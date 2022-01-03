Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %5 düştü

Pazartesi, 03 Ocak 2022 10:53:19 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Kasım döneminde Kolombiya yıllık %14,3 düşüşle 95.904 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %20 artışla 461,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %19,7 artışla 13.487 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %69,6 artışla 74,47 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Kasım döneminde yıllık %5 düşüşle 148.758 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 580,19 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %25,6 artış kaydetti. Kasım ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %41,2 artışla 19.273 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %80,2 artışla 89,44 milyon $’a yükseldi.