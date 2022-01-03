﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %5 düştü

Pazartesi, 03 Ocak 2022 10:53:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Kasım döneminde Kolombiya yıllık %14,3 düşüşle 95.904 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %20 artışla 461,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %19,7 artışla 13.487 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %69,6 artışla 74,47 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Kasım döneminde yıllık %5 düşüşle 148.758 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 580,19 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %25,6 artış kaydetti. Kasım ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %41,2 artışla 19.273 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %80,2 artışla 89,44 milyon $’a yükseldi.


Etiketler: Kolombiya  ith/ihr istatistikleri  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Oca

Arjantin hurda ihracat kısıtlamalarını yeniden uzattı
20 Ara

Pakistan’ın hurda ithalatı Kasım ayında %30,9 arttı
20 Ara

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %3,7 arttı
08 Ara

Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %12,9 arttı
08 Ara

Latin Amerika’nın bölge dışı çelik ihracatı Ağustos ayında arttı, tüketimin önümüzdeki aylarda yüksek seyretmesi ...