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Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %12,8 düştü

Pazartesi, 04 Ocak 2021 11:30:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde, Kolombiya yıllık %7,7 düşüşle 111.921 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %17,1 düşüşle 384,29 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %372,5 artışla 11.264 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %259 artışla 43,91 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise yılın ilk 11 ayında yıllık %12,8 düşüşle 156.510 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 461,84 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %22,3 düşüş kaydetti. Kasım ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %47 artışla 13.651 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %101,2 artışla 49,62 milyon $’a geriledi.


Etiketler: Güney Amerika  Kolombiya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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