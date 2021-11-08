Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Eylül döneminde %5 düştü

Pazartesi, 08 Kasım 2021 12:17:46 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Ocak-Eylül döneminde Kolombiya yıllık %9,1 düşüşle 81.737 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %28,1 artışla 383,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Eylül ayında ise ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %123,2 artışla 21.845 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %214,3 artışla 109,77 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Ülkenin demir çelik ihracatı ise Ocak-Eylül döneminde yıllık %5 düşüşle 123.168 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri 474,47 milyon $ seviyesinde yer alarak yıllık %29,8 artış kaydetti. Eylül ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %133,1 artışla 29.397 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %220,9 artışla 124,30 milyon $’a yükseldi.