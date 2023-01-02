Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Kasım döneminde %38,6 arttı

Pazartesi, 02 Ocak 2023 10:20:19 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %35,8 artışla 130.246 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %82,6 artışla 842,08 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Kasım ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %26,7 düşüşle 9.882 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %33,1 düşüşle 49,85 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %38,6 artışla 206.189 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %77,2 artarak 1,03 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %12 düşüşle 16.958 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %24,1 düşerek 67,85 milyon $’a yükseldi.