Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak-Ekim döneminde %46,1 yükseldi

Salı, 06 Aralık 2022 12:08:04 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %46 artışla 120.364 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %104,9 artışla 792,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Sadece Ekim ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %1.292 artışla 9.461 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %1.245 artışla 47,42 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin demir çelik ihracatı ise yıllık %46,1 artışla 189.231 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %95,7 artarak 960,22 milyon $ seviyesinde yer aldı. Sadece Ekim ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %161,6 artışla 16.525 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %293,7 artarak 64,08 milyon $’a yükseldi.