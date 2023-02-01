Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi 2022 yılında %35,7 yükseldi

Çarşamba, 01 Şubat 2023 10:32:42 (GMT+3) | İstanbul

Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi (DANE) tarafından açıklanan verilere göre, ülke 2022 yılında yıllık %32,7 artışla 144.009 mt ferronikel ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın toplam değeri yıllık %71,9 artışla 908,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yalnızca Aralık ayında ülkenin ferronikel ihracatı yıllık %8,9 artışla 13.763 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %1,5 düşüşle 66,36 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %35,7 artışla 225.703 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri yıllık %67,6 artarak 1,11 milyar $ seviyesinde yer aldı. Yalnızca Aralık ayında ise ülkenin demir çelik ihracatı yıllık %11,3 artışla 19.514 mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %1,2 düşerek 79,54 milyon $’a geriledi.