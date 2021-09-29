Kolombiyalı Acerias Paz del Rio madencilik ruhsatının süresini 20 yıl daha uzattırdı

Çarşamba, 29 Eylül 2021 09:23:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Votarantim’in sahibi olduğu Kolombiyalı çelik üreticisi Acerias Paz del Rio, madencilik ruhsatının süresini 20 yıl daha uzattırdığını duyurdu.

Kolombiya Ulusal Madencilik Kurumu, söz konusu ruhsatın süresinin 20 yıl daha uzatılmasıyla birlikte şirketin, Socotá, Sativanorte, Sativasur, Socha, Tasco ve Samacá sahaları yakınlarında koklaşabilir taş kömürü arama çalışmalarına devam edebileceğini söyledi.

Acerias’a bağlı projeler, Kolombiya çelik sektörü talebinin yaklaşık %40’ını karşılıyor. Şirket, şu an için açıklanmayan bir zaman aralığında, yaklaşık 8 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretmeyi planlıyor. Madencilik ruhsatının süresinin uzatılması karşısında, Acerias, sosyal sorumluluk projelerine de el atacak.