Kolombiya yeni doğal gaz boru hattını duyurdu

Cuma, 27 Ocak 2023 11:13:29 (GMT+3) | Sao Paulo

Kolombiya hükümeti Jobo doğal gaz işleme tesisini Medellin’e bağlayacak boru hattının ülkenin stratejik çıkarına olduğunu söyledi.

Gaz rezervlerinin sahibi olan Kanadalı Canacol, boru hattının inşası için Çinli Shanghai Engineering and Technology Corp (SETCO) ile anlaşma imzaladı.

289 kilometre uzunluğunda olacak boru hattının inşasında 56 santimetre çapında çelik borular ve yaklaşık 65.000 mt levha kullanılacak.

500 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek ve inşası 2024 yılında tamamlanacak boru hattının taşıma kapasitesi günlük 2,83 milyon metreküp seviyesinde yer alacak.