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Kolombiya İnşaat Odası: Çelik fiyatlarındaki artış sosyal konut programını olumsuz etkileyecek

Perşembe, 23 Eylül 2021 09:51:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Kolombiya İnşaat Odası (Camacol), demir ve çelik fiyatlarındaki artıştan endişe duyduğunu dile getirdi. Hükümet verilerine göre, 2020 yılının Ocak ayından bu yılın Ağustos ayına kadar olan dönemde, demir ve çelik fiyatları yıllık %45,3 artış gösterdi.

Camacol, demir ve çelikte kaydedilen fiyat artışının, ülkenin sosyal konut programına engel teşkil ettiğini belirtirken, yüksek fiyatların, arz zincirinde demir ve çelik ürünleri kullanan 36 sektörün talebini de olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

İnşaat sektörüne yönelik uzun mamul eksikliğinin olduğunu bildiren Camacol, bu ayın başında, çelik ithalatı yapılabilmesi amacıyla ithalatta uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi için hükümete talepte bulunacağını belirtmişti.

Camacol’un endişelerine rağmen, Kolombiya Çelik Üreticileri Komitesi (CPA), çelik ürün arzının, yerel inşaat sektörünün talebini karşılayabileceğini ifade etmişti.


Etiketler: Kolombiya  Güney Amerika  inşaat  |  benzer haberler »


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