Kolombiya hükümeti Acesco’ya çevre sertifikası verdi

Çarşamba, 30 Haziran 2021 10:19:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, çevre düzenleme kurumu ANLA vasıtasıyla, yere çelik üreticisi Acerias de Colombia’ya (Acesco) çevre sertifikası verdi.

Kolombiya Çevre Sertifikası, Acesco’nun çelik mamullerinin, hammadde karakterizasyonundan, üretim sürecinde hammaddelerin sürdürülebilir ve sorumlu kullanımına kadar tüm tedarik zinciri boyunca yerel çevre mevzuatındaki gereklilikleri karşıladığını gösteriyor.

Acesco’nun Kalite Kontrol Müdürü Jairo Gomez, şirketin birçok projesi arasında, fitoremediasyon ve biyoremediasyon yöntemlerinin kullanıldığı biyolojik atık su arıtma sisteminin bulunduğunu belirtti.