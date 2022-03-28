Kocaer Çelik Ege Bölgesi’nin en büyük demir-çelik ihracatçısı oldu

Pazartesi, 28 Mart 2022 11:15:05 (GMT+3) | İstanbul

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği gerçekleştirdiği törende ihracatına katkı sağlayan 27 üyesine 34 ödül dağıttı. Kocaer Çelik, İzmir Demir Çelik ve Kardemir Dış Ticaret Platin kategorisinde ödül alan şirketler arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre Kocaer Çelik demir-çelik profil ihracatı, İzmir Demir Çelik ise demir-çelik çubuk ihracatı şampiyonları oldu.

Kocaer Çelik 2021 yılında gerçekleştirdiği 300 milyon $’a yakın ihracatla Ege Bölgesi’nin en büyük demir-çelik ihracatçısı oldu ve birlik gerçekleştirdiği törende şirketi dört ödüle layık gördü. Şirket geçtiğimiz yıl üretiminin yaklaşık %85’ini altı kıtada 140 ülkeye ihraç etti.

Kocaer Çelik İzmir’deki üç tesisinde yıllık 800.000 mt üretim kapasitesine sahip. Şirket bu yıl 100.000 mt kapasiteli galvaniz tesisini devreye aldı ve 200’den fazla kişiye ek istihdam yarattı. İzmir Demir Çelik ise yıllık 1,32 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip.

Birlik İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan birlikler arasında 2 milyar $ ihracat barajını geçen tek birlik oldu ve yıllık %65 artışla 2,24 milyon $ ihracat rakamına ulaştığını belirtti.