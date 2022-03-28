﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kocaer Çelik Ege Bölgesi’nin en büyük demir-çelik ihracatçısı oldu

Pazartesi, 28 Mart 2022 11:15:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ege Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği gerçekleştirdiği törende ihracatına katkı sağlayan 27 üyesine 34 ödül dağıttı. Kocaer Çelik, İzmir Demir Çelik ve Kardemir Dış Ticaret Platin kategorisinde ödül alan şirketler arasında yer alıyor.

Açıklamaya göre Kocaer Çelik demir-çelik profil ihracatı, İzmir Demir Çelik ise demir-çelik çubuk ihracatı şampiyonları oldu. 

Kocaer Çelik 2021 yılında gerçekleştirdiği 300 milyon $’a yakın ihracatla Ege Bölgesi’nin en büyük demir-çelik ihracatçısı oldu ve birlik gerçekleştirdiği törende şirketi dört ödüle layık gördü. Şirket geçtiğimiz yıl üretiminin yaklaşık %85’ini altı kıtada 140 ülkeye ihraç etti.

Kocaer Çelik İzmir’deki üç tesisinde yıllık 800.000 mt üretim kapasitesine sahip. Şirket bu yıl 100.000 mt kapasiteli galvaniz tesisini devreye aldı ve 200’den fazla kişiye ek istihdam yarattı. İzmir Demir Çelik ise yıllık 1,32 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip.

Birlik İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan birlikler arasında 2 milyar $ ihracat barajını geçen tek birlik oldu ve yıllık %65 artışla 2,24 milyon $ ihracat rakamına ulaştığını belirtti.


Etiketler: profil  uzun ürünler  Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

11 Ağu

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Haziran döneminde %39,5 arttı
12 Tem

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %46 arttı
11 Haz

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %31,7 arttı
17 May

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %21,3 arttı
14 Nis

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Şubat döneminde %14,1 düştü
04 Eki

Türkiye’nin çelik ihracatı ocak-eylül döneminde %7 arttı
03 Tem

Türkiye’nin çelik ihracatı ilk yarıda %11,1 azaldı
05 May

Türkiye’nin çelik ihracatı düşmeye devam etti
04 Şub

ÇİB: Türkiye’nin ocak ayı çelik ihracatı azaldı
06 Oca

Çelik sektörü 2014 yılı ihracat hedefine ulaştı