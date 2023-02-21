Koç Metalurji depremin ardından faaliyetlerine yeniden başladı, iş gücü sıkıntısı sürüyor

Salı, 21 Şubat 2023 16:47:29 (GMT+3) | İstanbul

6 Şubat tarihinde Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremlerin ardından hasar tespiti ve onarım çalışmalarını tamamlayan Koç Metalurji’nin üretime yeniden başladığı öğrenildi. Şirket yükleme ve boşaltma işlemlerini İskenderun’da bulunan aktif limanlardan birinde gerçekleştiriyor ancak dün gerçekleşen deprem nedeniyle limanlar ve tesislerin operasyonlarında duraklamalar yaşandı. İş gücü deprem bölgesindeki en büyük sıkıntı olmaya devam ederken, bölgedeki artçı depremlerin 6 ay-1 yıl daha devam edebileceği belirtiliyor.

Öte yandan yıllık 1,2 milyon mt sıvı çelik kapasitesine sahip olan Koç Metalurji’nin şu anda ne kadar kapasiteyle faaliyet gösterdiği bildirilmedi.

İsdemir ve MMK Metalurji gibi bölgedeki çelik üreticileri durum tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra üretime kademeli olarak başlamaya yönelik planları olduğunu açıkladı.