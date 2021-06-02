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Kobelco Milcon Steel yerel talebi karşılamak için birinci kalite çelik üretimini artıracak

Çarşamba, 02 Haziran 2021 13:40:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre, Japon çelik üreticisi Kobe Steel ve Tayland merkezli Millcon Steel Public Company Ltd.’nin ortaklığı Tayland’da bulunan Kobelco Millcon Steel, otomotiv sektöründe artan yerel çelik talebini karşılamak için aylık birinci kalite çelik üretimini mevcut 10.000 mt seviyesinden 12.000 mt’a çıkaracak.

Şirket, Japon otomobil üreticilerine ürün tedarik etmek üzere aylık birinci kalite çelik üretimini önümüzdeki iki veya üç yıl içinde ise 15.000 mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

KMS’nin Rayong ve Bangkok’ta toplam yıllık 400.000 mt kapasiteye sahip iki adet tesisi var. Tesisler, otomobil ve beyaz eşya sektörlerine birinci kalite çelik ve yüksek kaliteli filmaşin tedarik ediyor. Rayong ve Bangkok tesislerinin mevcut kapasite kullanımı, yıllık 270.000 mt seviyesinde veya toplam kapasitenin yaklaşık %67’sine karşılık geliyor.


Etiketler: Tayland  çelik üretimi  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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