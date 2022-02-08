Kobe Steel’in net kârı Nisan-Aralık döneminde arttı, 2021-22 mali yılı üretim ve satış beklentisi azaldı

Salı, 08 Şubat 2022 14:04:32 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd. 2021-22 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Bir önceki mali yılın ilk dokuz ayında 3,8 milyar JPY net kâr bildiren Kobe Steel, 2021-22 mali yılının ilk dokuz ayında 54 milyar JPY (468,45 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin konsolide net satış geliri yıllık %22,3 artışla 1,48 trilyon JPY (12,88 milyar $) olarak kaydedildi. Şirketin net satış gelirindeki artış, otomotiv sektörüne yönelik satış hacmindeki artıştan ve yüksek hammadde fiyatlarından kaynaklandı.

Söz konusu dönemde yıllık %20,8 artışla 4,99 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi toparlanan talep sayesinde yıllık %18,3 artış göstererek 4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2021-22 mali yılında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin, bir önceki tahminde kaydedilen 6,7 milyon mt’a kıyasla yaklaşık 6,6 milyon mt, satış hacminin ise otomobil talebindeki düşüş nedeniyle bir önceki tahminde kaydedilen 5,5 milyon mt’a kıyasla 5,35 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.