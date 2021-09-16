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Kobe Steel ürün tedarik sistemini güçlendirmek için levha haddehanesi sipariş etti

Perşembe, 16 Eylül 2021 10:48:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Japon çelik üreticisi Kobe Steel’in Kakogawa tesisi için bir çelik levha haddehanesi tedarik edeceğini açıkladı. Tedarikin 2023 yılının sonu ile 2024 yılının başı arasında bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haddehane, 4,5-360 mm kalınlığa ve 1.000-4.500 mm genişliğe sahip çelik levhalar üretecek.

Kobe Steel bu haddehaneyle istikrarlı kalite ve teslimat süresi elde ederek ürün tedarik sistemini ve yüksek performanslı çelik levha geliştirme ile üretim teknolojilerini güçlendirecek.


Etiketler: Uzak Doğu  yassı ürünler  levha  çelik üretimi  Japonya  |  benzer haberler »


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