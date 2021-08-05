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Kobe Steel otomotiv sektöründen gelen talebin iyileşmesiyle satış hacminin artmasını bekliyor

Perşembe, 05 Ağustos 2021 13:43:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2021-22 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Önceki mali yılın ilk çeyreğinde 13,1 milyar JPY net zarar bildiren Kobe Steel, 2021-22 mali yılında 18,9 milyar JPY (172,42 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde, şirketin konsolide net satış geliri yıllık %23,8 artışla 463,2 milyar JPY (4,22 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde yılda yıllık %41,8 artışla 1,66 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel'in çelik satış hacmi ise bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 970.000 mt’a kıyasla %40,2 artış göstererek 1,36 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kobe Steel’e göre, şirketin çelik satışları, talebin Corona virüsünün etkilerinden toparlanmasıyla özellik otomotiv sektöründe artış gösterdi.

2021-22 mali yılında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin yaklaşık 6,7 milyon mt, satış hacminin ise otomotiv sektöründen gelen talebin artmasıyla yaklaşık 5,5 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  ham çelik  çelik üretimi  mali sonuçlar  Kobe Steel  |  benzer haberler »


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