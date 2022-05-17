Kobe Steel Japonya’nın ilk düşük karbonlu yüksek fırın üretimi çeliğini piyasaya sürecek

Salı, 17 Mayıs 2022 10:22:12 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd ülkenin ilk düşük karbonlu yüksek fırın üretimi çeliği “Kobenable Steel”i piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket bu mali yılda yeni ürünlerin satışına başlamayı planlıyor.

Kobenable Steel, yüksek fırının karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltabilen, KOBELCO Group’un “Yüksek Fırın Üretimi için Karbon Azaltma Çözümünü” kullanıyor

Kobenable Premier ve Kobenable Half olmak üzere iki kategoride piyasaya sürülecek olan ürün şirketin tüm çelik ürünlerine uygun olacak ve geleneksel ürünlerle aynı yüksek kalite seviyesini koruyacak.