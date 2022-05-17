﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Kobe Steel Japonya’nın ilk düşük karbonlu yüksek fırın üretimi çeliğini piyasaya sürecek

Salı, 17 Mayıs 2022 10:22:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd ülkenin ilk düşük karbonlu yüksek fırın üretimi çeliği “Kobenable Steel”i piyasaya süreceğini açıkladı. Şirket bu mali yılda yeni ürünlerin satışına başlamayı planlıyor.

Kobenable Steel, yüksek fırının karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltabilen, KOBELCO Group’un “Yüksek Fırın Üretimi için Karbon Azaltma Çözümünü” kullanıyor

Kobenable Premier ve Kobenable Half olmak üzere iki kategoride piyasaya sürülecek olan ürün şirketin tüm çelik ürünlerine uygun olacak ve geleneksel ürünlerle aynı yüksek kalite seviyesini koruyacak.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu çelik üretimi Kobe Steel 

Benzer haberler

11 May

Kobe Steel’in net kârı 2021-22 mali yılında arttı
08 Şub

Kobe Steel’in net kârı Nisan-Aralık döneminde arttı, 2021-22 mali yılı üretim ve satış beklentisi azaldı
05 Kas

Kobe Steel ilk yarıda net kâr kaydetti, 2021-22 mali yılı üretim ve satış beklentisi değişmedi
05 Ağu

Kobe Steel otomotiv sektöründen gelen talebin iyileşmesiyle satış hacminin artmasını bekliyor
12 May

Kobe Steel 2020-21 mali yılında net kâr açıkladı
05 Şub

Kobe Steel otomotiv sektöründen gelen talebin toparlanmasıyla gelirinin artmasını bekliyor
13 Tem

Kobe Steel, Vale ve Mitsui ile karbondioksit salımını azaltmak için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladı
23 Mar

Kobe Steel Singapur’daki Kobe Steel Asia birimini kapatacak
06 Şub

Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Aralık ayında değişim göstermedi
06 Şub

Kobe Steel Nisan-Aralık döneminde net karında düşüş açıkladı