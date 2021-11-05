Kobe Steel ilk yarıda net kâr kaydetti, 2021-22 mali yılı üretim ve satış beklentisi değişmedi

Cuma, 05 Kasım 2021 10:56:09 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 2021-22 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Önceki mali yılın ilk yarısında 15,2 milyar JPY net zarar bildiren Kobe Steel, 2021-22 mali yılının ilk yarısında 34,5 milyar JPY (303,54 milyon $) net kâr kaydetti. Söz konusu dönemde, şirketin konsolide net satış geliri yıllık %25,2 artışla 972,18 milyar JPY (8,55 milyar $) olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde yıllık %35,1 artışla 3,35 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi ise bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %31,3 artış göstererek 2,68 milyon mt seviyesinde yer aldı. Kobe Steel’e göre, şirketin çelik satışları, talebin Corona virüsünün etkilerinden toparlanmasıyla özellikle otomotiv sektöründe artış gösterdi.

Bir önceki tahmine paralel olarak, 2021-22 mali yılında Kobe Steel’in ham çelik üretiminin yaklaşık 6,7 milyon mt, satış hacminin ise imalat ve inşaat sektörlerinden gelen talebin artmasıyla yaklaşık 5,5 milyon mt olacağı tahmin ediliyor.