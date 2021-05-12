Kobe Steel 2020-21 mali yılında net kâr açıkladı

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 09:16:46 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Kobe Steel Ltd., 31 Mart tarihinde sona eren 2020-21 mali yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Kobe Steel, önceki malı yılda kaydedilen 68 milyar JPY net zarara kıyasla artarak 23,23 milyar JPY (65,69 milyon $) net kâr açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin net satış geliri, pandeminin etkilerinden dolayı düşen satış hacimleri nedeniyle yıllık %8,8 düşüşle 1,70 trilyon JPY (15,71 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu yılda yıllık %10,6 düşüşle 5,81 milyon mt ham çelik üreten Kobe Steel’in çelik satış hacmi pandeminin etkilerinden dolayı otomobil sektörünün genel talebinin azalması nedeniyle bir önceki mali yılda kaydedilen 5,3 milyon mt’a kıyasla %10,7 düşüş göstererek 4,73 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2020-21 mali yılında şirketin çelik ihracatı önceki yıla kıyasla %5,8 düşüşle 1,29 milyon mt olurken, yerel satışlar yıllık bazda %12,4 düşüşle 3,44 milyon mt olarak kaydedildi.

Şirket, 2021-22 mali yılında ham çelik üretiminin 6,60 milyon mt, çelik satış hacminin ise 5,40 milyon mt olmasını bekliyor.