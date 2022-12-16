Klöckner & Co, Siemens’e yeşil çelik tedarik etti

Cuma, 16 Aralık 2022 11:00:59 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli Klöckner & Co., bağlı kuruluşu Becker Stahl-Service aracılığıyla Alman şirket Siemens’in Frankfurt ve Cham’da bulunan iki tesisine yaklaşık 40 mt karbonu azaltılmış “yeşil çelik” tedarik ettiğini açıkladı. Siemens Smart Infrastructure tedarik edilen galvanizli çelik sacı anahtarlama donanımında ve enerji dağıtım sisteminde test edecek. Söz konusu ürün, şirketin yeşil çelik kategorileri arasında en sürdürülebilir iki kategoriye dahil. Bu da üretim sırasında, geleneksel çelik üretim yöntemine kıyasla %80’in üzerinde daha az karbon emisyonu yapıldığı anlamına geliyor.

Siemens AG Metal Kategori Yönetimi Başkan Yardımcısı Uli Bauer, “Değer zincirimizde karbon oranını daha da azaltmak sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir parçası. Klöckner & Co gibi güvenilir ve tecrübeli iş ortakları bunu başarmamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda birlikte, yenilikçi ürünler ve çözümler aracılığıyla çelik üretiminde karbonsuzlaştırmayı ileri taşımayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Her iki şirket de sürdürülebilirlik konusunda ciddi hedeflere sahip. Bu nedenle şirketler iş ortaklığını genişletmeyi planlıyor ve bu iş birliğinin amaçlarından birisi de Siemens’e daha fazla miktarda yeşil çelik tedarik edilmesi.