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Kemal Saraç: AB’ye yapılan boru ihracatı kotalar nedeniyle %20 azaldı

Perşembe, 03 Aralık 2020 15:10:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

15. SteelOrbis Çelik Konferansı – "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın son gününde yassı çelik, kaplamalı çelikler ve çelik boru sektöründe COVID-19 etkisi konulu panelde, katılımcılara boru sektöründeki mevcut durum hakkında bilgi veren Yücel Boru Genel Müdürü ve Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Saraç, çelik boru üretiminde 4,1 milyon mt ile dünyada dördüncü sırada olan Türkiye’nin hem yurt içi hem yurt dışındaki tedarikçilerin önemli bir müşterisi konumunda olduğunu, ayrıca üretimin nerdeyse iki katı olan kapasiteyi ise ihracatla dengelemeye çalıştığını belirtti.

Türk çelik boru sektörünün önemli alıcıları olan AB ve ABD’nin korumacı önlemler uygulamasıyla ihracatta ciddi problemler yaşandığını hatırlatan Saraç, pandeminin getirdiği ilave etkiyle birlikte sektörün zorlandığını, AB’deki kotalar nedeniyle AB’ye yapılan boru ihracatının %20 azaldığını dile getirdi. Saraç, “Buna rağmen ilk 9 ayda ihracat 1,3 milyon mt oldu, yılsonu itibarıyla 1,8 milyon mt’a çıkacağını tahmin ediyoruz,” dedi. Sektörün bir diğer sorununun ise yassı çelik tedarikinde terminlerin 3 ayın üzerine çıkması olduğunu söyleyen Saraç, ayrıca yassı çelik ürünleri global piyasadaki fiyatlardan temin edilemediği için ihracat açısından dezavantaj oluşturduğunu ifade etti.

2021 yılı için beklentilerini paylaşan ÇEBİD Yönetim Kurulu Başkanı, önümüzdeki dönemde pandeminin gidişatının belirleyici olacağını, ihracattaki korumacılık önlemlerinin de sektörün yönünü tayin edeceğini belirtirken, para piyasaları ve kurdaki volatiletinin de yine 2021 yılı için önemli olacağını dile getirdi.

 


Etiketler: konferanslar  Avrupa  görüş  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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