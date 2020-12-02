Kazuo Mike Fujisawa: ASEAN bölgesinde 61,5 milyon mt ek kapasite devreye girecek

Çarşamba, 02 Aralık 2020 12:34:57 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl 1-3 Aralık tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşen 15. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"ın ikinci gününde konuşan JFE Steel Corporation Yurtdışı İştirakler Planlama Departmanı Yöneticisi Kazuo Mike Fujisawa, 2021 yılına girerken tüm ekonomilerin Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini belirten Fujisawa, bu etkilerin bölgeden bölgeye değiştiğini, fakat Çin’in ilk toparlamayı gerçekleştiren ülke olduğunu söyledi. Güney Kore, Japonya ve Orta Doğu ülkelerinin ise halen toparlanmakta olduğunu ifade etti.

Fujisawa, küresel piyasada artık megatrendlerin etkili olduğunu söyleyerek, teknolojik gelişmeler, karbonsuzlaşmaya yönelik adımlar, jeopolitik kaymalar ve demografik değişikliklerin de içinde bulunduğu bu megatrendlerin ekonomileri şekillendirdiğini belirtti. Salgının da bu trendlerde değişikliğe yol açtığını belirten Fujisawa, tedarik zincirinin daha çok iç piyasaya odaklandığı bir durumun oluştuğunu söyledi.

Bölgesel olarak bakıldığında, Çin’in bu yılın ilk çeyreğinde gayri safi milli hasılasında %6’lık bir düşüş olduğunu belirten Fujisawa, sonrasında ikinci çeyrekte %3,2 ve üçüncü çeyrekte %4,9’luk bir büyüme kaydedildiğini belirtti. Ülkede özellikle sanayi üretimi ve otomotiv sektörlerinde ciddi bir toparlanma olduğunu, ihracatın da artışta olduğunu ifade etti. Çin’in çelik tüketiminin 2020 ve 2021 yıllarında 980 milyon mt civarında yer alması bekleniyor.

Güney Kore’ye bakıldığında, gayri safi milli hasılanın ikinci çeyrekte %12 düştüğünü, fakat üçüncü çeyrekte %7,9 büyüme gerçekleştiğini belirten Fujisawa, otomotiv üretiminin önceki seviyelerine döndüğünü söyledi. Çelik tüketiminin ise bu yıl 48,9 milyonlarda gerçekleşmesinin beklendiğini, sonraki dönemde ise tekrar 50 milyon mt seviyelerine çıkabileceğini ifade etti.

Fujisawa Japonya için ise, gayri safi milli hasılada bir toparlanma olduğunu ama henüz salgın öncesi döneme geçilmediğini ifade etti. Ülkede çelik tüketiminin %19,6 azalmasını beklediklerini ve 50 milyon civarında olmasını tahmin ettiklerini, 2021 yılında ise 54,9 milyon mt civarında bir çelik tüketimi beklediklerini söyledi.

ASEAN bölgesindeki yeni çelik tesisi yatırımları hakkında da bilgi veren Fujisawa, bu yatırımların sonucu olarak 61,5 milyon mt’luk bir ek kapasitenin devreye gireceğini belirtti.

Fujisawa, Çin’deki hurda ithalat yasağının kaldırılması halinde bunun global piyasada dengeleri nasıl etkileyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayarak; Çin’de çelik üretiminin %90 yüksek fırınlarda ve sadece %10’unun elektrik ark ocaklı tesislerde yapılığını ve çevresel politikaların sonucu bu üretimin daha çok elektrik ark ocaklı tesislere kaydığını, bu kapsamda hurda ithalatındaki durumun ne olacağını ise zaman göstereceğini fakat radikal bir değişiklik beklemediklerini dile getirdi.