Kazchrome 2020’de kendi ferroalyaj üretim rekorunu kırdı

Cuma, 12 Şubat 2021 15:34:02 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli Eurasian Resources Group’a (ERG) bağlı ve Kazakistan merkezli, ülkenin en büyük yüksek karbonlu ferrokrom üreticisi Kazchrome, zorlu piyasa koşullarına rağmen 2020 yılınında üretim rekoru kırdığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Kazchrome geçtiğimiz yıl 2019 yılındaki üretimini %1,7 aşarak 1,84 milyon mt ferrokrom üretti. Öte yandan, şirketin ferroalyaj ihracat sevkiyatları 1,7 milyon mt oldu. Şirketin Genel Müdürü Arman Esenzhulov, “Şirketimiz ferroalyaj üretimini artırmaya yönelik birçok stratejik girişim uygulamak üzere çalışıyor. Ayrıca ferroalyaj tesislerimize düzenli ve güvenilir hammadde tedariki sağlamak için adımlar atıyoruz. Donskoy GOK, 10’uncu Anniversary Mine projesinin ikinci aşamasını inşa etmek için stratejik bir proje yürütüyor. Rekabetçi kaldığımızdan emin olabilmek için en iyi yaratıcı çözümleri ve uygulamaları tanıtmaya ve kendimiz fikir üretmeye çalışıyoruz,” dedi.