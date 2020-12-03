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Karnataka hükümeti NMDC’nin Donimalai’da demir cevheri madenciliğine yeniden başlamasını onayladı

Perşembe, 03 Aralık 2020 15:25:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın güneyindeki Karnataka eyalet hükümeti, 1 Aralık itibarıyla geçerli olmak üzere devlete bağlı madenci NMDC Limited’ın Donimalai bloğunda demir cevheri madenciliği faaliyetlerine yeniden başlayabileceğini onaylayan bir bildiri yayımladı.

Bildiriye göre NMDC, Hindistan Madenler Bürosu tarafından belirlenmiş olan satış fiyatıyla birlikte ruhsat ücreti ve diğer yasal vergilerin %22,5’ini ödemeyi kabul eder etmez faaliyetlerine başlayabilir.

Donimalai’deki madencilik faaliyetleri, NMDC’nin, Karnataka hükümetinin maden kira sözleşmesinin yenilenmesine dair ödemeye ilişkin şart ve koşullarını kabul etmemesi nedeniyle 2018 yılında askıya alınmıştı.

Ancak eyalet hükümeti, madencinin yeni orman ve çevresel izinlerine sahip olması durumunda madencilik faaliyetlerine hemen başlayabileceğini söyledi. NMDC yetkilileri ise, söz konusu izinler için iki yıl önce başvuru yapmış olduğunu iddia etti.

NMDC’nin yeni madencilik planına göre, şirket Donimalai demir cevheri bloğundan yılda 7 milyon mt demir cevheri üretecek.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  madencilik  Hindistan  Hint Yarımadası  NMDC  |  benzer haberler »


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