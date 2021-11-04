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Kardemir’in satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı, ihracat satışları hız kazandı

Perşembe, 04 Kasım 2021 10:37:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde, Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 396,49 milyon TL net zarara kıyasla 2,13 milyar TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 9,28 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 2,86 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %94,3 artışla 10,05 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %1,2 düşerek 1,86 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %0,1 artışla 1,71 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, küresel hammadde ve çelik piyasalarındaki dengesizliklere rağmen 2021 yılındaki yükselişini sürdüren şirket, ürün çeşitliliği sayesinde ihracat satışlarına da hız verdi.


Etiketler: Avrupa  pik demir  Türkiye  çelik üretimi  hammaddeler  Kardemir  ham çelik  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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