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Kardemir Temmuz-Eylül 2021 için satış miktarlarını açıkladı

Cuma, 25 Haziran 2021 13:54:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Temmuz-Eylül dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın Nisan-Haziran döneminde, fiyat listeleri üzerinden, %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 142.000 mt nervürlü inşaat demiri, 173.000 mt kütük, 109.000 mt profil ve 139.000 mt kangal ve çubuk satışı yapılacağı açıklandı.

Kardemir’den müşterilerine yapılan açıklamada, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Haziran 2021, Çarşamba günü, saat 17.30’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  inşaat demiri  profil  kütük  uzun ürünler  Kardemir  yarı ürünler  |  benzer haberler »


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