Kardemir Ocak-Mart 2021 için satış miktarlarını açıkladı

Perşembe, 31 Aralık 2020 09:58:50 (GMT+3) | İstanbul

Uzun çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), gelecek yılın Ocak-Mart dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük ve blum ve profil, köşebent ve ray satış miktarlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2021 yılının Ocak-Mart döneminde, fiyat listeleri üzerinden, %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 138.000 mt nervürlü inşaat demiri, 204.000 mt kütük ve blum, 106.000 mt köşebent, profil ve ray ve 136.000 mt kangal ve çubuk satışı yapılacağı açıklandı.

Kardemir’den müşterilerine yapılan açıklamada, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 31 Aralık 2020, Pazartesi günü, saat 17.30'a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.