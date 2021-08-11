Kardemir ilk yarıda da büyüme ivmesini devam ettirdi

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 11:20:06 (GMT+3) | İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 267,8 milyon TL net zarara kıyasla 1,42 milyar TL net kâr açıklayarak, ilk çeyrek sonuçlarında olduğu gibi mali açıdan büyüme ivmesini devam ettirdi. Aynı dönemde şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 83,8 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 1,88 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %96 artışla 6,37 milyar TL oldu. Ayrıca şirketin AVFÖK marjı da, %32,7 oranında kaydedildi.

Söz konusu dönemde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %0,8 artarak 1,25 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,5 artışla 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Çelik piyasalarındaki talep ve fiyat artışıyla birlikte, güvenli satış politikamız, katma değerli ürün geliştirme ve pazarlama faaliyetlerimiz, verimli üretim ve etkin finansal yönetim sonucu olarak toplam satışlarımız ve kârlılığımız, 2021 yılı ilk yarı yılında piyasa beklentisinin üzerinde artış göstermiştir. “Güçlü Yönetim, Sürdürülebilir Üretim” yaklaşımı ile çalışmalarını duraksamadan sürdüren Kardemir, nitelikli insan kaynağı ile sektöründe öncü olmaya devam etmektedir,” sözlerine yer verildi.