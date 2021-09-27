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Kardemir Ekim-Aralık 2021 için satış miktarlarını açıkladı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 09:57:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uzun çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Ekim-Aralık dönemi için planlanan nervürlü inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satış miktarlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yılın Ekim-Aralık döneminde, fiyat listeleri üzerinden, %30’u Kardemir hissedarlarına öncelikli satış hakkı olarak tanınmak üzere, 111.000 mt nervürlü inşaat demiri, 199.000 mt kütük, 98.000 mt profil ve 139.000 mt kangal ve çubuk satışı yapılacağı açıklandı.

Kardemir’den müşterilerine yapılan açıklamada, talep sahibi müşterilerin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30 Eylül 2021, Perşembe günü, saat 17.30’a kadar şirketin satış ve pazarlama müdürlüğüne faks veya elektronik posta yoluyla veya elden müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.


Etiketler: inşaat demiri  Kardemir  yarı ürünler  Türkiye  Avrupa  profil  kütük  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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