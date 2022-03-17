Kardemir 1 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarını tamamladı

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2021 yılının sonunda başlayan 1 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarının tamamlanarak planlanan tarihten önce devreye alındığını açıkladı. 117 gün süren çalışmaların yatırım bedeli yaklaşık 18 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Daha önce yapılan çalışmalarla yıllık 450.000 mt kapasiteye ulaşan söz konusu yüksek fırının kapasitesinin son yenileme çalışmalarıyla %25 artması bekleniyor.
Açıklamaya göre şirket yıllık 3,5 milyon mt çelik üretimine ulaşmayı hedefliyor.