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Kardemir 1 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarını tamamladı

Perşembe, 17 Mart 2022 09:50:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2021 yılının sonunda başlayan 1 No’lu yüksek fırını yenileme çalışmalarının tamamlanarak planlanan tarihten önce devreye alındığını açıkladı. 117 gün süren çalışmaların yatırım bedeli yaklaşık 18 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Daha önce yapılan çalışmalarla yıllık 450.000 mt kapasiteye ulaşan söz konusu yüksek fırının kapasitesinin son yenileme çalışmalarıyla %25 artması bekleniyor. 

Açıklamaya göre şirket yıllık 3,5 milyon mt çelik üretimine ulaşmayı hedefliyor.


Etiketler: Kardemir  çelik üretimi  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »

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