Karayolları Bakanlığı: Hint çelik ve çimento üreticileri hükümetin teşviklerinden faydalanarak fiyatlarını artırıyor

Pazartesi, 14 Aralık 2020 15:29:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da Çelik Bakanlığı, çelik fiyatlarındaki artış için demir cevherindeki arz sıkıntısını gerekçe olarak gösterse de, Karayolları Bakanlığı ile mikro, küçük ve orta ölçekli şirketler (MSME), çelik ve çimento üreticilerinin fiyatlarını geçerli sebepler sunmadan artırdığını söyledi.

Karayolları Bakanlığı ve MSME, çelik fiyatlarının son altı ayda %55 arttığının altını çizerek, çelik ve çimento üreticilerinin, işlerini desteklemek adına hükümetin inisiyatiflerinden faydalandığını ve fiyatlarını, enerji ile hammadde fiyatlarında aynı oranda artış olmamasına rağmen daha fazla yükselttiğini belirtti.

Karayolları Bakanı, kişilerin kâr elde etmesinde hiçbir yanlış olmadığını ve hatta bunun “temel hak” olduğunu, ancak fiyat artışlarının makul bir sebebi olması gerektiğini söyledi. Bakan, çelik ve çimento şirketlerini ticari birlik oluşturmak ve inşaat sektörü salgın ile ulusal karantina nedeniyle büyük darbe aldığında bile inşaat malzemeleri fiyatlarını artırmakla suçladı.