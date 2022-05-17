Kar-Demir yeni tesisinde kütük üretimini başlattı

Salı, 17 Mayıs 2022 17:08:36 (GMT+3) | İstanbul

Çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (Kar-Demir) 2020 yılında başlatılan yatırımı Kardemir çelik üretim tesisindeki üretimin 13 Mayıs Cuma günü başladığını açıkladı.

Yıllık 1,2 milyon mt kütük üretim kapasitesine sahip olan tesiste 130-200 mm’ye kadar yüksek kaliteli çelik kütük üretiminin yanı sıra kapalı döküm üretim de gerçekleştirilecek.

Şirket bir diğer yatırımı olan yıllık 400.000-700.000 mt kapasiteli çelik filmaşin ve inşaat demiri üretim tesisini ise bu yılın üçüncü çeyreğinde devreye almayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, inşaatın başladığı tarihten itibaren 18 ay içerisinde tamamlanıp faaliyete geçen tesis en az 1.000 kişiye istihdam yaratacak.