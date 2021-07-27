Kaptan filmaşin tesisinin üretimini desteklemek için hammadde işleme ekipmanı sipariş etti

Salı, 27 Temmuz 2021 16:03:58 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Kaptan Group’un bağlı kuruluşu Türkiye merkezli Kaptan Demir Çelik’in Marmara Ereğlisi’nde bulunan filmaşin tesisi için hammadde işleme ekipmanı tedarik edeceğini açıkladı.

Hammadde işleme tesisi, 130, 160 ve 200 mm kare boyutlarında ve 12 metre uzunluğundaki kütükleri daha sonra filmaşin haline getirmek üzere işleyecek ve yıllık 650.000 mt kapasiteye sahip olacak. Hazırlanan hammaddelerin çapları, filmaşin tesisinin tasarımının gerektirdiği üzere yaklaşık 17 mm ile 33 mm arasında değişecek. Öte yandan, karbon, vasıflı çubuk kaliteleri ve östenitli paslanmaz çelik kaliteleri gibi yüksek değerli ürünler hem yurt içi hem de ihracat pazarlarındaki mühendislik ve otomotiv sektörlerine hizmet etmek üzere işlenecek.

Yeni tesisin 2022 yılının ortasında devreye alınması planlanıyor.

Yeni tesisin ekipmanı ve işlemleri optimize edilerek gelecekte kurulacak ek bir çubuk tesisiyle uyumlu hale getirilecek, tesis böylece kaliteli ve östenitli paslanmaz çelik içeren modern bir tesis olacak. Söz konusu çubuk tesisi, 130 mm çapa kadar yuvarlak çubuk üretebilecek.

Öte yandan, birkaç ay önce Primetals, Kaptan’a Marmara Ereğlisi’nde kurulmak üzere filmaşin tesisi tedarik etmişti.