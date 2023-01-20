Kanada’nın yeni araç satışları Kasım ayında %6,3 düşüş gösterdi

Cuma, 20 Ocak 2023 09:26:29 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %6,3 düşüşle ve yıllık %5,5 artışla 123.874 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Ekim ayında kaydedilen 7,01 milyar $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 6,09 milyar $’a kıyasla 6,67 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 93.877 adet ile 5,32 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 29.997 adet ile 1,35 milyar $ değerinde kaydedildi.