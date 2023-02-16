Kanada’nın yeni araç satışları Aralık ayında %10,9 düşüş gösterdi

Perşembe, 16 Şubat 2023 09:12:51 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın yeni motorlu araç satışları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %10,9 düşüşle ve yıllık %7,1 artışla 111.049 adet olarak gerçekleşti. Bu satışın değeri, Kasım ayında kaydedilen 6,73 milyar $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 5,65 milyar $’a kıyasla 6,26 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda Kanada’nın Kuzey Amerika’da üretilen araç satışları 80.532 adet ile 4,76 milyar $ değerinde olurken, yurt dışında üretilen araç satışları 30.517 adet ile 1,49 milyar $ değerinde kaydedildi.