Kanada’nın dış ticaret fazlası Ağustos ayında 1,9 milyar $ oldu

Çarşamba, 06 Ekim 2021 09:51:01 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yılın Ağustos ayında 0,8 artarken, mal ithalatı %1,4 düşüş gösterdi. Bunun sonucunda, ülkenin dış ticaret fazlası bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 736 milyon $’a kıyasla 1,9 milyar $ oldu.

Ağustos ayında, toplam ihracat %0,8 artışla 54,4 milyar $ seviyesine çıkarak üst üste üç ay artış göstermiş oldu. 11 ürün grubunun 6’sında artış görülürken, enerji ürünleri ihracatı en büyük artışı gösterdi. Enerji dışı ürün ihracatı ise %0,4 düştü. Toplam ihracat tonaj bakımından %2,3 arttı.

Söz konusu ayda, metal ürünler ve metal olmayan madeni ürünler ihracatı %4 artışla 6,9 milyar $’a yükseldi. Bakır, demir-çelik ve alüminyum ürünler ihracatında kaydedilen artışlar, metal ürünler ve metal olmayan madeni ürünler ihracatında görülen artışın 3/4'ünde etkili oldu. Kısmen talep artışına bağlı olarak fiyatlar, pandeminin başlangıcından bu yana önemli ölçüde artsa da ürün gruplarındaki yükselişe ihracatın tonaj bakımından artışı katkı sağladı.

Temmuz ayında kaydedilen %4,3 artışın ardından, Ağustos ayında, ürün gruplarının büyük bir kısmında görülen artışlara rağmen toplam ithalat %1,4 düşerek 52,5 milyar $’a geriledi. Toplam ithalat tonaj bakımında %3,2 düşüş gösterdi.

ABD’den yapılan ithalat %6,2 düşerek 32,2 milyar $ seviyesinde yer alarak 2020 yılının ikinci yarısından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. ABD’ye yapılan ihracat ise %0,7 düşüşle 40,8 milyar $ oldu. Bunun sonucunda, ABD ile yapılan dış ticaret fazlası Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 6,8 milyar $’a kıyasla 8,6 milyar $ seviyesine yükselerek son on üç yılın en yüksek dış ticaret fazlası oldu.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalatta %7,2 artış kaydedildi. Ayrıca, Çin, Meksika ve Güney Kore’den yapılan ithalatta büyük artışlar gözlendi.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %5,5 artarken, en büyük artış, Hong Kong’a altın), Almanya’ya (demir cevheri), Güney Kore’ye (kömür) ve Çin’e (kömür) yapılan ihracatta kaydedildi. Kanada’nın, ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 6 milyar $’a kıyasla 6,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.