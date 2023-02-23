Kanada’da yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,2 düştü

Perşembe, 23 Şubat 2023 09:35:47 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Ocak ayında aylık %0,2 azaldı. 27 büyükşehrin 25’inde fiyatlar düşerken veya değişmezken, ikisinde yükseldi.

Ocak ayında borçlanma maliyetleri Kanada Merkez Bankası’nın politika faizini 25 baz puan artışla %4,5’e yükseltmesi sonucu bir kez daha arttı. İpotek oranları yükselerek konut talebini olumsuz etkiledi ve inşası tamamlanan ancak satılmayan tek haneli konutların sayısı 2021 yılının Aralık ayına kıyasla artış gösterdi. Ayrıca yumuşak kereste fiyatları da Ocak ayı dahil olmak üzere geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana toplam %61,2 düşerek müteahhitlerin maliyetlerini aşağı çekti.

Meydana gelen değişimlerin ardından söz konusu ayda Winnipeg’de yeni konut fiyatları %1,3, Victoria’da %1,1 ve Kitchener-Cambridge-Waterloo’da %0,9 düştü.

Aynı ayda yeni konut fiyatları yıllık %2,7 artarken, artış oranı geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen %11,8’in altında yer aldı.