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Kanada’da yeni konut fiyatları Kasım ayında %0,2 düştü

Pazartesi, 19 Aralık 2022 09:18:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,2 düşüşle üst üste üç ay düşüş göstermiş oldu. 27 büyükşehrin 19’unda yeni konut fiyatları değişiklik göstermezken, yedisinde düştü ve birinde yükseldi.

Söz konusu ayda Sudbury, Saskatoon, Ottawa ve Montréal’de yeni konut fiyatları en yüksek aylık düşüşü kaydetti. Müteahhitler piyasa koşullarının kötüleşmesinin ve inşaat maliyetlerindeki azalmanın söz konusu düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Kasım ayında Vancouver’da yeni konut fiyatları %0,2 düşerken, yalnızca Québec’te %0,2 yükseldi.

Bununla birlikte ülke genelinde yeni konut fiyatları geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %4,1 artış kaydetti.

Aynı ayda Calgary’de yeni konut fiyatları %13,6 ile en yüksek yıllık artışı gösterirken, Calgary’yi, %9,9 ile Winnipeg ve %7,3 ile Québec takip etti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika İnşaat 

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