Kanada’da yeni konut fiyatları Aralık ayında değişmedi

Salı, 24 Ocak 2023 09:33:31 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da yeni konut fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında üst üste üç ay kaydedilen düşüşlerin ardından değişiklik göstermedi. 27 büyükşehrin 19’unda yeni konut fiyatları sabit kalırken, altısında düştü ve ikisinde yükseldi.

Kanada Merkez Bankası’nın Aralık ayının başında politika faizi oranını bir kez daha yükseltmesi sonucunda artan ipotek oranları konut piyasasını etkilemeye devam etti.

Söz konusu ayda Regina’da yeni konut fiyatları %0,4 ile en yüksek aylık düşüşü kaydetti. Benzer bir düşüş ikinci el konut piyasasında da gözlendi.

Yeni konut fiyatları Winnipeg, Saskatoon, London ve Kelowna’da %0,3 düşerken, Edmonton’da %0,2 geriledi. Ancak artan talebin ve inşaat maliyetlerinin yüksek faiz oranlarını dengelemesine bağlı olarak fiyatlar Montréal ve Calgary’de sırasıyla %0,3 ve %0,1 yükseldi.

2022 yılının ilk çeyreğinde yeni konut fiyatları faiz oranlarının tüm zamanların en düşük seviyesini görmesi sonucu 2021 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %2,5 artmıştı. Fiyatlar yılın ikinci çeyreğinde de çeyreklik bazda %1,9 yükseldi.

Faiz oranları da yıl boyunca artışını sürdürdü ve yılın sonuna gelindiğinde yılın başında kaydedilen %0,25 seviyesine kıyasla %4,25 seviyesinde yer aldı. Bu durum borçlanma oranının artmasına yol açarak konut halebini düşürdü ve Temmuz ayından Aralık ayına kadar olan dönemde yeni konut fiyatlarının %0,4 azalmasına yol açtı.

Yüksek ipotek oranlarının konut satışlarının düşmesine ve stokların artmasına yol açtığını ifade eden Statistics Canada, Kanada Emlak Birliği verilerine göre ülke genelinde konut satışlarının yıllık %25,2 azaldığını, dolayısıyla fiyatların da düştüğünü ifade etti. Merkez Bankası, arz talep dengesinin sağlanması ve enflasyonun hedef seviyeye çekilmesi için politika faizi oranının daha da artırılması gerekebileceğini bildirdi. Ayrıca yumuşak kereste fiyatlarında da Aralık ayına kadar %57,3’lük bir düşüş gözlendi.