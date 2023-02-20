Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Ocak ayında arttı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 09:26:21 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Ocak ayında üst üste iki ay kaydedilen düşüşlerin ardından aylık %0,4 ve yıllık %5,4 artış gösterdi.

Ocak ayında motorlu taşıt ve karavan fiyatları çoğunlukla binek araç ve kamyonet fiyatlarında meydana gelen %1,3 artışa bağlı olarak %0,6 yükseldi.

Söz konusu ayda Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %0,1 düşüşle üst üste üç ay düşüş göstermiş olurken, yıllık %1,2 arttı.

Aynı ayda madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları çoğunlukla altın, gümüş ve platin grubunda meydana gelen %2,6 artışa bağlı olarak aylık %2,3 yükseldi. Ayrıca kurşun ve çinko ve konsantreleri beraberinde bakır cevheri ve konsantreleri fiyatları da sırasıyla %2,2 ve %7,4 artış kaydetti.