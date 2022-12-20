Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Kasım ayında düştü

Salı, 20 Aralık 2022 09:47:00 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) bu yılın Kasım ayında aylık %0,4 düşüş ve yıllık %9,7 artış gösterdi. Öte yandan Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %0,8 düştü ve yıllık %8 arttı.

Söz konusu ayda enerji ve petrol ürünleri fiyatlarında meydana gelen %2,7 düşüşe bağlı olarak IPPI azaldı. Fiyatlar geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %40,8 yükseldi. Petrol ürünleri arasında benzin ve dizel yakıt fiyatları sırasıyla %6,8 ve %1,1 azaldı.

Kasım ayında motorlu taşıt ve karavan fiyatları %0,6 düştü. Söz konusu düşüşte çoğunlukla taşıt motoru, motorlu taşıt parçaları, uçak motoru, uçak parçaları ve diğer havacılık ekipmanları fiyatlarında meydana gelen düşüşler etkili oldu.

Petrol ürünleri fiyatları çoğunlukla ham petrol fiyatlarındaki %3,6 düşüş nedeniyle %2,2 azaldı. Bununla birlikte sentetik ham petrol fiyatları da %2,5 düştü. Küresel ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağı beklentisi söz konusu aşağı yönlü harekette etkili olurken, Çin’in satın alma yöneticileri endeksinin Kasım ayında %1,2 azalması da endişeleri artırdı.

Ayrıca madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları çoğunlukla altın, gümüş ve platin grubunda meydana gelen %4,1 artışa bağlı olarak %1,3 yükseldi.