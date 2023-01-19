Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Aralık ayında düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 09:25:54 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,1 düşüş ve yıllık %7,6 artış gösterdi. Söz konusu ayda enerji ve petrol ürünleri fiyatlarının %9,8 düşüşle üst üste ikinci ay azalması sonucu IPPI de geriledi. Enerji ve petrol ürünleri fiyatları 2021 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında %31,8 arttı. Enerji ve petrol ürünleri fiyatlarındaki aşağı yönlü harekette çoğunlukla benzin ve dizel yakıt fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Aralık ayında birincil demir ürün fiyatları çoğunlukla demir çelik ürünlerinin fiyatlarında meydana gelen %2,2 düşüşe bağlı olarak aylık %2,1 ve yıllık %16,2 azaldı. Çelik fiyatları küresel talebin zayıflaması ve Çin’in tam karantina uygulaması sebebiyle düşüşünü sürdürdü.

Öte yandan Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) aylık %3,1 düştü ve yıllık %7,5 arttı.

Söz konusu ayda RMPI’deki aylık düşüşte çoğunlukla enerji ürünleri fiyatlarında meydana gelen %9,3 düşüş etkili oldu. Enerji ürünleri fiyatları 2021 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında %19,9 artış gösterdi. Aynı ayda ham petrol fiyatları aylık %10,5 düşerek Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesindeki seviyelere geriledi. Enerji ürünleri hariç RMPI %1,5 yükseldi.

Aynı ayda madeni cevherler, konsantreleri ve hurda fiyatları çoğunlukla altın, gümüş ve platin grubunda meydana gelen %5,7 artışa bağlı olarak aylık %5,4 ve yıllık %2,1 yükseldi. Demir cevheri ve konsantreleri fiyatları ekonomik göstergelerin olumsuz olmasına rağmen spekülasyonlara bağlı olarak %21 artış kaydetti. Çin, demir cevheri piyasasındaki spekülasyona son vermeye yönelik çalışmalara hız verileceğini açıkladı.